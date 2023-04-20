РФ готовится к контрнаступлению ВСУ: россияне строят оборонные сооружения в Херсонской области

Российские оккупационные войска ожидают наступления ВСУ на юге Украины. В частности, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей готовят оборонные сооружения.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны ( ISW).

Отмечается, что русские войска построили несколько эшелонов оборонных сооружений на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. Они могли бы отразить украинские войска в будущем контрнаступлении, отмечают аналитики, ссылаясь на "председателя" оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Тем временем украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжают вести оборонные действия в Запорожском и Херсонском направлениях. На спутниковых снимках за 18 апреля видно, что армия РФ продолжают использовать базу, которую они построили в конце 2022-го вблизи Генической Горки, что в 180 км к юго-востоку от Херсона на крайнем юго-востоке Херсонской области на Арабатской косе.

Фото: карта боев ISW.

Накануне, 19 апреля, украинские войска совершили ограниченные наземные атаки в Запорожской области. "Российские блоггеры утверждали, что подразделения 291-го мотострелкового полка (42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отражали украинские разведки в Запорожье", говорится в отчете ISW.

Фото: карта боев ISW.

В свою очередь, русские войска вели регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 31 марта 2023-го провалилась очередная попытка российского "зимне-весеннего" наступления и теперь оккупанты почти на всей линии фронта перешли к обороне. Захватчики планировали выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

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