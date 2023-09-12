РФ готовится к массированным атакам с началом отопительного сезона: в ВСУ раскрыли план врага

Россия хочет повторить прошлогодний сценарий, атакуя энергетическую инфраструктуру.
Россия больше всего сейчас экономит ракеты, чтобы с началом отопительного сезона мощно атаковать энергетические объекты Украины.
Об этом сообщает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.
"Вполне вероятно, определенное время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мерам и действиям более мощных и массированных", — сказала она.
По мнению Гуменюк, новые мощные удары ожидаются осенью-зимой, чтобы попытаться повторить план в прошлом году, который был не очень успешным.
Как сообщалось ранее, в Украине разработали графики отключения света. Ознакомиться с информацией можно по ссылке.
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