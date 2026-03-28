РФ готовится к наступлению: в ВСУ предупреждают, что ситуация на фронте может резко обостриться

Танк РФ. / © Associated Press

Армия русской Федерации готовится к усилению наступательных действий на фронте. В частности, россияне занимаются восстановлением боеспособности своих подразделений, чтобы попытаться воспользоваться определенными изменениями на передовой.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии «24 Канала».

По его словам, сейчас интенсивность боевых действий на фронте не высока. Впрочем, когда на деревьях появится листва, то ситуация может измениться. Начнутся ведь «благоприятные условия для атакующих действий».

Кроме того, захватчики смогут частично восстановить боеспособность до начала потепления. Впрочем, отметил Трегубов, есть сомнения, поможет ли это армии РФ.

«Украинская же оборона, будем честны, сейчас сильнее и организованнее. Эффективно налаженное взаимодействие, в частности пехоты и дронаров, более эффективно отслеживаются килл-зоны, поэтому нет оснований говорить, что у россиян что-нибудь получится», — заявил Виктор Трегубов.

Захватчики, отмечает он, не имеют безграничного ресурса. В то же время, украинская разведка сообщает, что россияне набирают людей в армию. Впрочем, речь идет не о тех цифрах, которые позволили бы войску страны-агрессорки переломить ситуацию на фронте.

Представитель Группировки объединенных сил сообщил, что россияне недавно совершили механизированный штурм позиций ВСУ. Однако это теперь редкость, потому что захватчики снизили интенсивность использования бронетехники. Она стала малоэффективна благодаря использованию украинских БпЛА на оптоволокне.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска выбили россиян из 470 кв км территории. Кроме того, с начала операции Сил обороны было обезврежено более 11 тысяч захватчиков.