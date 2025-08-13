РФ готовится к наступлению: военный рассказал, что на самом деле происходит у Покровска

Наступление РФ.

Реклама

Командование РФ активно опрокидывает опрокидывающие свои подразделения, боекомплект, технику и другое имущество на Донетчину и в район города Покровска.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, тактика врага меняется. Оккупационная армия готовится не к обороне, а к наступлению с подтягиванием резервов и подготовкой к «мощной рубке» в ближайшие месяцы.

Реклама

"Перебрасываются подразделения российской армии в Донецкую область - из России и Крыма. Мы видим подготовку к "рубке" с подтягиванием резервов", - говорит Сазонов.

Военный считает, что какие-либо переговоры сейчас могут стать прикрытием для этого наступления, ведь на фронте нет признаков подготовки России к остановке боевых действий.

Напомним, в ОСУО «Хортица» сообщают, что армия РФ пытается накапливать силы для последующих атак в районе Покровска. На Покровском направлении русская армия продолжает наступать. Армия РФ прилагает максимум усилий для блокирования Покровско-Мирноградской агломерации.

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин заявил, что ситуация у Покровска ухудшается. По его словам, ситуация «очень напоминает события во время „сдачи“ Очеретиного», что создавало хаос и критическую обстановку на направлении и в конечном итоге обеспечило успех врагу в оккупации.