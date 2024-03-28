РФ готовится к новому наступлению и запускает масштабную кампанию по дезинформации — подробности от СНБО

Российская Федерация готовит кампанию по дезинформации украинцев и дискредитации ВСУ на фоне попыток нового наступления летом.

Об этом в эфире проекта "Тема из Мосейчук" заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Они пытаются внушать, что ВСУ не то, что не способны дойти до границ 1991 года, но даже удержать то, что есть", — сказал Коваленко.

По его словам, также россияне преследуют цель распространить дезинформацию о бунтах в рядах ВСУ.

"Они выдумывают разные истории о бунтах офицерского состава против нового главнокомандующего. Там очень богатая плеяда фейков", — рассказал он.

За основу кампании россияне будут принимать определенные события на фронте и в тылу ВСУ: они будут "раздувать" настоящие масштабы нанесенного ущерба.

"Удар КАБом по Харькову — за этим сразу же "облако" 350 тысяч, которых не существует, но которые пойдут на Харьков. Удар по Сумщине — за этим второе "облако", что там есть 100 тысяч людей, которые соберутся и пойдут на Сумы", — объяснил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также откровенно рассказал о ситуации на фронте и признался, что возможно новое наступление России. Он сказал, что то, как ВСУ удалось остановить россиян зимой, может на этот раз не удаться.

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