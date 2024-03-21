РФ готовится к новой крупной мобилизации: Бутусов указал, что об этом свидетельствует

По мнению Бутусова, заявления Шойгу и "z-пропагандистов" свидетельствуют о том, что у РФ после "выборов" Путина будет новая мощная волна мобилизации.

Путинский режим готовится к новой волне мобилизации в РФ.

Такое мнение высказал украинский журналист Юрий Бутусов, анализируя заявления министра обороны страны-агрессорки Шойгу и "z-военкоров".

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"Пока наши народные избранники в 125-й раз принимают или отклоняют 1578 поправку к Закону о мобилизации, Z-пропаганда анонсирует большую мобилизацию в России", — отметил Бутусов.

Так, Шойгу в частности, похвастался, что похвастался, что в составе оккупационной армии уже появились дополнительный армейский корпус, мотострелковая дивизия, а также "Днепровская речная флотилия" и бригада речных катеров флотилии.

"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", – заявил Шойгу.

Кроме того Бутусов обратил внимание на заявление так называемого "z-военкора" Егора Гузенко, недавно инсценировавшего покушение на себя. Бутусов отметил, что Гузенко просто "перевел" простить словами заявление Шойгу.

"В армейском корпусе народа – 100 тысяч человек. Их взять неоткуда. Мобилизация н**й. Это значит только одно. Не надо ни на что надеяться. Пакуйте вещи. Готовьтесь. Скоро будет такой п***ец, что вы себе даже не представляете", – сказал "z-военкор".

Ранее в ГУР рассказали, что в рамках скрытой мобилизации ежедневно в ряды оккупационной армии РФ приходит около 1000 – 1100 россиян.

Напомним, по мнению военных экспертов, Путину необходимо провести очередную волну мобилизации, но он медлил, чтобы прошли выборы.

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