РФ готовится к новым массированным обстрелам: в ГУР спрогнозировали, когда и чем будут атаковать оккупанты

Оккупанты снова готовятся к обстрелам по объектам энергосистемы Украины. В частности, они выжидают понижения температуры ниже нуля.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он вспоминает, что в прошлом году россияне приступили к ударам по объектам энергосистемы 10 октября, якобы в ответ на атаку Сил безопасности Украины по Крымскому мосту. Но на самом деле Кремль использовал это как формальный повод, ведь эти атаки готовил заранее – только под давлением раздосадованных радикалов решил начать их раньше.

"Фактически 45% ракет, выпущенных в октябре-феврале, враг потратил еще до наступления зимних холодов. И это один из ключевых факторов, который Москва, очевидно, будет учитывать в этом году. Ведь чем более низкая температура – тем больше нагрузка на энергосистему и тем критичнее могут быть ее повреждением", — сказал он.

Когда россияне планируют нанести более массированные удары по Украине

В этом же году оккупанты очевидно ждут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и соответственно более благоприятные условия для нанесения ударов.

"А такое может быть во время наступления холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают понижения температуры ниже нуля", – рассказал представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий.

оккупанты экспериментируют с тактикой

Кроме того, с прошлого года армия захватчиков извлекла еще один урок. Теперь Москва, вероятно, будет экспериментировать со схемами обстрелов и тактикой.

"Очень теоретическая версия состоит в том, что Кремль якобы планирует нанести один, но чрезвычайно масштабный удар с сотен ракет и так — стремительно разрушить украинскую энергетику. Однако исходя и по техническим причинам, и по боевым возможностям России такой сценарий крайне маловероятен", — предполагает Скибицкий.

Скорее всего, россияне не ограничатся одной атакой.

"Чтобы достичь каскадного и более разрушительного эффекта, им нужно одновременно бить по всем критическим точкам энергосистемы. Какие-то ракеты во время одной атаки попадут, какие-то будут сбиты и не достигнут цели. Дальше будет проводиться доразведка, оценка ущерба и планирование следующего удара. Именно поэтому вероятно, агрессор не ограничится одной атакой", — говорят в ГУР.

Трудно спрогнозировать тактику и схему потенциальных ударов по энергосистеме.

"Она может быть разной. Это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов, могут быть комбинированные удары с использованием и ракет, и беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, по оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом года", – объяснил представитель ГУР.

Однако Скибицкий отмечает, что враг будет использовать больше именно крылатых ракет, а не баллистики.

Готова ли Украина к масштабным обстрелам РФ

Напомним, Россия в ночь на 3 ноября впервые за последнее время атаковала Украину большим количеством дронов-камикадзе. Вероятно, что вражеские атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что война России против Украины переходит к новому этапу – позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

На фоне этого Украина активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от поставки оружия от стран партнеров.

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