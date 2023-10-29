РФ готовится к перехвату инициативы на фронте: как будут разворачиваться события в 2024 году — Time

Россия, вероятно, готовится атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, как и в прошлом году.

Страна-агрессорка РФ продолжает атаковать Украину по всем направлениям. В частности, за последние три недели войска Путина провели мощные штурмы.

Об этом говорится в материале Time.

РФ готовится к атакам по гражданской инфраструктуре

Британский эксвоенный Мейсер Гиффорд, воюющий за Украину, назвал этот период "темными и тяжелыми временами".

Российский диктатор Владимир Путин в ответ на летнее контрнаступление Киева приказал российским войскам начать локальные контратаки в нескольких точках вдоль 1000-километрового фронта. оккупанты хотят перебрать инициативу до конца зимы.

"Россия бросила больше людей и техники для нескольких яростных нападений на северо-востоке Донбасса, в направлении Купянска; на юго-востоке Донбасса — в Авдеевке; и в Запорожье, к северу от Токмака, чтобы остановить продвижение украинцев на юг", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает издание, РФ предположительно готовится атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, как и в прошлом году.

Особенно показательно возобновление российских атак на Авдеевку, которые начались 7 октября. Россияне пытаются окружить город, привлекая примерно шесть бригад, большое количество авиации и артиллерии из других частей, бомбардирующих две украинских бригады, которые содержат город. Пока украинские силы ожесточенно защищают Авдеевку, а россияне не осуществили окружение, хотя попытки продолжаются.

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты продолжают штурмы на Авдеевку , которая остается стратегически важным городом, в частности, потому что расположена на ключевой трассе до города Донецка, так же близко к аэропорту, как и к северным окрестностям города", — пишет издание.

"Если ВСУ сейчас потеряют Авдеевку, то будут заблокированы на юге, и большинство из того, что они достигли на Донбассе дальше на север, не будет иметь значения", — отмечается в материале.

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На фронте для обороны Авдеевки привлечена 1-я танковая бригада Украины и часть 47-й механизированной бригады, которая ожесточенно воевала на Запорожье.

"Точутся ожесточенные бои за контроль над коксохимическим заводом на северном фланге Авдеевки и песчаным карьером в селе Опытное на южном фланге. Эти две промышленные зоны действительно имеют значение", — говорится в сообщении.

Контрнаступление Украины подходит к концу

Издание пишет и о том, что контрнаступление Украины почти подошло к концу, поэтому остается держать уже те позиции, которые удалось занять и готовиться к операциям в следующем году.

"Но президент Зеленский не соглашается или не хочет этого признавать, поскольку на Западе создалось впечатление, что его война за выживание Украины, кажется, зашла в тупик. Киев глубоко разочарован тем, что не демонстрирует большего прогресса в своем летнем наступлении", — пишет издания.

Впрочем, издание пишет, что ситуация лучше, чем "безысходная", поскольку ВСУ наносят большие потери российским силам во время своих недавних атак.

"За десять дней, начиная с 10 октября, визуально подтвержденные потери России в Авдеевке составили 109 единиц техники, включая танки, боевые машины и подразделения поддержки. Это больше, чем техническое обеспечение одной бригады. За последнюю неделю потери России не уменьшились – среди личного состава было ликвидировано по несколько сотен человек в сутки, Россияне все еще проводят атаки с помощью "мясных штурмов", — пишет издание.

Успехи украинская армия показывает и к югу от Орехова в Запорожской области, где пытается прорваться в Токмак и открыть путь к побережью, разделив русские войска пополам.

"Сейчас это выглядит маловероятным, но россияне использовали свои резервы, удерживая севернее Токмака. Киев, возможно, все еще надеется, что оборона России окажется хрупкой в тылу, если только они смогут прорвать больше передовых линий обороны", — говорится в сообщении.

Война на истощение

По данным издания, то, что сейчас происходит на фронте – это война истощения.

"В войнах на истощение в конце концов выиграет та сторона, которая может наилучшим образом наладить свою промышленность и применить свой производительный потенциал непосредственно на поле боя – от высокотехнологичных киберсистем до шаров, берцов и сухпайков", – пишет издание.

Там также отмечают, что Россия, вероятно, не сможет осуществить еще одно полноценное стратегическое наступление на Украину, по меньшей мере, до весны 2025 года.

"Если Киев не уступит до этого времени или западные союзники Украины фактически не прекратят свою материальную поддержку", — пишет издание.

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