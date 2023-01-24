РФ готовится к "решительным действиям": в ISW сообщили сроки нового возможного наступления оккупантов

Новое наступление армии России-террориста возможно весной или в начале лета 2023 года, пока же попытка наступательной операции оккупантов в Запорожской области - провальная.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW) от 23 января.

По оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает оценку ISW о готовности войск РФ прибегнуть к "решительным действиям" в ближайшие месяцы.

В ISW напомнили заявление представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что весна и начало лета 2023 станут решающими в войне, и то, что разведка фиксирует признаки перегруппировки российских войск в рамках подготовки к "большому наступлению" в Донецкой и Луганской областях.

Военные эксперты института, как и украинская разведка, считают маловероятным, что оккупанты планируют повторить новое наступление на север Украины со стороны Беларуси.

"Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW о намерениях РФ в первой половине 2023 года и отмечают постоянную потребность в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Украина не потеряет инициативу в ответ на российские наступательные планы", — отмечают аналитики.

Прогнозы относительно нового возможного наступления РФ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России весной.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в декабре прошлого года предупреждал, что российские оккупанты могут пойти в новое большое наступление в Украину. Залужный считает, что это может произойти в январе-феврале или весной. Для этого Путин дополнительно мобилизует оккупантов.

Глава Европейского совета Шарль Мишель после визита в Киев 20 января заявил, что "Украину ждет массированная атака".

"Украинские власти имеют очень четкое видение того, что сейчас будет происходить. По их мнению, существует серьезный риск массированной атаки в ответ со стороны России в ближайшие недели. Вот почему так важны смелые решения по поставкам военной техники", — предупредил президент Европейского совета Шарль Мишель .

Также читайте Огромные ставки в войне: генерал Польши предупредил о последствиях в случае потери Украины

В свою очередь, украинская разведка прогнозирует в ближайшие месяцы активные бои на Донецком и Луганском направлениях.

Издание The New York Times 23 января опубликовало статью, в которой говорится, что Украина и Россия приближаются к еще более жестокому и более кровавому этапу войны.

Координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец заявил, что оккупанты в течение зимы-весны могут попытаться переломить ход войны и вернуть себе стратегическую инициативу. Есть риск, что враг нанесет два сходящихся удара: один в сторону Запорожья — Днепра, другой — навстречу, но через Харьковскую область, Полтаву и Кременчуг.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Россия может напасть на Украину с собственной территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. По его мнению, РФ может ударить по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Впрочем, он убежден, что Украина выйдет из войны победителем, для России же не может быть никаких уступок – только ее изоляция на международной арене.

Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов также заявил, что, несмотря на сложность задач, большой ценой украинцы освобождают собственные территории.

Читайте также: