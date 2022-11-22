РФ готовится к терактам на АЭС Беларуси: в ISW оценили, вступит ли армия Лукашенко в войну после провокаций

Возможные провокации РФ на белорусской АЭС "Островок" вряд ли изменят факторы, сдерживающие готовность диктатора Александра Лукашенко вступить в войну от имени России.

Такое мнение высказали в американском Институте по изучению войны.

В ISW напомнили, что украинская разведка предупредила по намерению российских спецслужб совершить несколько терактов на критически важную инфраструктуру Беларуси, пытаясь вынудить белорусскую армию вступить в войну в Украине. ГУР также сообщал, что российские спецслужбы, традиционно, будут обвинять в атаках Украину и страны НАТО, чтобы ускорить вовлечение белорусских военных в войну России в Украине.

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Ранее ISW оценивало, что вступление Беларуси в войну остается очень маловероятным из-за значительного внутреннего риска, который это привлечение создаст для режима Лукашенко.

" Потенциальные атаки под ложным флагом вряд ли изменят внутренние факторы, которые, как продолжает оценивать ISW, сдерживают готовность Лукашенко вступить в войну от России", — говорится в сообщении.

Угроза со стороны Беларуси

Беларусь с 24 февраля участвует в войне против Украины. Режим Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси для армейцев, которые пошли в наступление на Киев. С территории РБ оккупационные войска регулярно запускают по Украине ракеты и иранские дроны.

В последнее время опасность наступления на территории Беларуси возросла. Так, заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов выразил мнение, что после бегства с правого берега Херсона войска РФ могут пытаться совершить повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей.

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает возможным повторное наступление оккупационной армии с территории Беларуси. По его словам, Путин и Лукашенко "получают удовольствие, что общество страдает, а потому они могут бросить в бой россиян и белорусов". Бессмертный подчеркнул, что Украина должна быть готова, что Путин и Лукашенко бросят армию.

Советник офиса президента Алексей Арестович 21 ноября констатировал, что командование РФ рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, один вариант – на Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Впрочем, большинство российских мобилизованных, которые тренируются в Беларуси, готовятся отправиться на Донбасс, а не на северное направление.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", из Беларуси в оккупированные Донецк и Луганск отправили танки и "Уралы", снятые со складов хранения.

Между тем в Генштабе ВСУ предупреждают, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который понесет огромные потери.

Военные в Ровенской области также прикрывают границу с Беларусью и готовятся к ближнему бою, они усиливают оборону на белорусской границе — обустроили глубокие противотанковые рвы и заменяли самые неожиданные участки.

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