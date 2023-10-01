РФ готовится к затяжной войне и увеличивает расходы из госбюджета на оборону – разведка Британии

Россия увеличивает расходы из бюджета на свою армию.

Кремль в 2024 году собирается направить на войну 30% общих расходов госбюджета. Россия готовится к многолетней войне против Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

"Документы, вероятно, просочившиеся из Министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы России на оборону возрастут примерно до 30% общих государственных расходов в 2024 году", — говорится в сообщении.

Как пишет британская разведка, Минфин РФ предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6% ВВП и увеличению на 68% по сравнению с 2023 годом.

Россия сможет поддерживать этот уровень оборонных расходов до 2024 года, но только за счет более широкой экономики, предполагает Минобороны Британии.

"Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к затяжным боевым действиям в Украине", — сообщает разведка.

Там добавили, что это произошло после высказываний министра обороны РФ Сергея Шойгу, в которых он заявил, что Россия сможет воевать в Украине до 2025 года.

Напомним, в Словакии на выборах выиграла пророссийская партия.

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