РФ готовится к затяжной войне, пытается скрыть масштабные потери — ISW

Российская Федерация принимает меры, чтобы постепенно подготовить собственный оборонно-промышленный комплекс к затяжной войне против Украины. Вместе с тем Москва скрывает масштабы потерь и избегает более широкой экономической мобилизации.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент-диктатор РФ Владимир Путин 9 февраля провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Глава Кремля поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации по развитию производства беспилотных авиационных комплексов.

В тот же день заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев посетил танковый завод в Омской области. Путинский муртад заявил, мол, стране необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков. По его словам, это ответ на западную военную помощь Украине.

"Полторы тысячи танков достаточно для оснащения более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп", — отмечают в ISW.

Аналитики считают, что оккупантам необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневровые боевые действия в преддверии возможного увеличения темпов наступательных операций в Донбассе.

" Усилия Кремля постепенно подготовить оборонно-промышленную базу России к длительной войне, избегая более широкой мобилизации российской экономики, продолжают быть несовместимыми с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники ", — отмечают американские эксперты.

Напомним, в Службе внешней разведки Эстонии заявили, что российский Владимир Путин уверен, что время на его стороне в войне. Ведь Москва имеет достаточно ресурсов, чтобы подпитывать свою военную машину. Отмечается, что вряд ли РФ достигнет "качественного скачка" в своей способности вести войну. Впрочем, главу Кремля это не остановит, невзирая на неудачи в первый год вторжения.

Читайте также:

Украинское небо под защитой: Литва передает Украине 36 зенитных установок