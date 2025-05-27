Президент России Владимир Путин и война с НАТО / © ТСН.ua

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Россия готовится к затяжной войне против Украины, а возможно, и к будущему конфликту с НАТО. На это указывают усилия Москвы по повышению производства беспилотников и ракет, а также риторика властей.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Как заявил накануне спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, Россия наращивает производство как дронов-камикадзе типа «Шахед», так и дронов-приманок. А еще оккупанты запускают беспилотники на более высоких высотах.

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Игнат также сообщил, что российская армия снова начала применять крылатые ракеты Х-22 после временного уменьшения количества таких средств поражения в своих ударных пакетах.

Увеличение количества ударных средств врага согласуется с сообщениями о значительном наращивании производства и запасов БпЛА «Шахед», дронов-приманок и ракет внутри России.

«Усилия России по повышению собственного производства беспилотников и ракет, а также постоянная адаптация этих ударных пакетов, вероятно, являются частью более широкой стратегии подготовки к затяжной войне в Украине, а возможно, и к будущему конфликту с НАТО«, — говорится в заявлении аналитиков.

ISW также продолжает оценивать, что российские правительство и военное руководство готовятся к возможному будущему конфликту с НАТО. Так, власти РФ недавно возобновили многолетнюю риторику, которой отрицают легитимность распада СССР в 1991 году, вероятно, для создания условий для отрицания независимости и суверенитета других бывших советских республик в будущем.

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Напомним, накануне в статье The Telegraph говорилось, что Россия, похоже, готовится к будущему столкновению с НАТО после окончания войны против Украины, интенсивно увеличивая количество армии и модернизируя военные объекты. В частности, издание указало на колонны российских палаток, расширение баз и модернизацию арктических аэродромов вдоль границы с Финляндией и Норвегией.

Как заявил в середине мая депутат немецкого Бундестага Норберт Реттген, Россия может напасть на западные страны уже в течение 2-3 лет, воспользовавшись их неготовностью.

По информации от главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность после войны в Украине. Тогда агрессор будет технически готов к новому нападению — уже на страны Европы.