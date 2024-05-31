РФ готовится ко второму этапу наступления в Харьковской области: что узнали аналитики

В Генштабе и ВСУ считают, что у россиян не хватит сил на новое наступление.

Подкрепление для российских военных в Харьковской области указывает на то, что они, вероятно, предпринимают усилия по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области. Таким образом, россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и Генштаб Украины 30 мая сообщили, что российские военные перебрасывают подразделения, дополнительные полки и бригады из других участков линии фронта и с полигонов в Стрелку-Липку (к северу от Харькова) и Волчанск (к северо-востоку от Харькова).

Сырский сообщил, что у российских военных нет достаточно сил на севере Харьковской области, чтобы совершить полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, что российские войска перебрасывают резервы на Липцевское и Волчанское направления, чтобы привлечь и закрепить как можно больше украинских сил на севере Харьковской области и сохранить нынешний темп наступательных действий РФ в этом районе.

Между тем Синегубов заявил, что российские войска не сосредоточили "ударную группировку" возле Золочевской громады Харьковской области (к северо-западу от Харькова).

Ранее СМИ сообщили, что ситуация в Харьковской или Сумской областях может довести украинские войска до предела и позволить Москве прорваться. Есть опасения, что наступление в регионе, которое стало точкой давления на ВСУ, неизбежно.