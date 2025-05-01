РФ готовится расширить плацдарм наступления: где активизировались оккупанты

РФ мечтает захватить правый берег Херсонщины / © Getty Images

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В Херсонской области оккупанты пытаются форсировать Днепр — для этого они должны высадиться на острове Бугаз для захвата плацдарма там.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин, пишет «Укринформ».

«Враг пытается провести форсирование водных помех и именно сейчас открыл „новое“ направление. Направление, на котором он активизировался и уже через несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне — это юг Днепровской системы островов, — рассказывает военный. — На самом юге остров, у населенного пункта Кизомис, остров Бугаз. Там враг пытается высадиться на этот остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр».

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Ранее сообщалось, что россияне пытаются атаковать Днепровские острова в Херсонской области, но закрепиться на этих клочках суши им не удается. Силы обороны Украины держат острова под огневым контролем.