РФ готовится воевать и в 2026-м, а украинцы думают на позавчера: Берлинская об армии и фронте

По словам Берлинской, россияне начинают думать не только о 2025-м, но и о 2026 году.

Перенос войны на территорию России возможен благодаря не только сухопутным операциям (как в Курской области), но в первую очередь благодаря глубоким ударам дронами и ракетным атакам.

Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

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"Мы прошли огромный путь с момента, когда к началу 2022 года у нас почти ничего не было, до момента, когда мы делаем комбинированные атаки разными типами, и наблюдаем, как горят нефтяные заводы, атакуются аэродромные базы, логистические пункты. Я неоднократно повторяла, что 80%+ способностей России до войны должно уничтожаться на расстоянии 200-300-500-1000 км, чтобы оно не падало огненным валом на головы наших людей. Машина войны должна уничтожаться в зародыше – на заводах, ремонтных предприятиях, складах, полигонах" – говорит специалист.

Берлинская отмечает, что для этого нужны свои возможности.

"Я не вижу больших успехов, в то же время я вижу проблемы, часть которых я озвучиваю на закрытых встречах, а часть озвучиваю публично. Мы сделали аналитику глубоких ударов. Эти удары должны быть очень продуманными, потому что они дорогие и стоят много ресурса.

Есть уже более полутора десятков производителей в Украине, которые производят продукцию различных технических характеристик. Важно обратить внимание, что есть производители, которые могут совершить дроны-дальнолеты за небольшую цену. И таких дипстрайков можно делать тысячи", – объясняет она.

По словам ветеранки, россияне при планировании комбинированных атак очень подробно рассматривают с экспертами каждый объект. К примеру, если это удар по энергообъекту, то военных консультируют энергетики.

РФ готовится воевать и в 2026 году

"Война – это всегда математика. Нельзя взять 100 дронов и бросить куда-то туда. Нужно очень качественно просчитывать. Мы же Россию учим. Мы их прокачиваем. Мы выращиваем в этой войне одну из сильнейших армий мира. Важно, чтобы это была наша армия. Но параллельно развивается и армия врага. Я вижу, как быстро они двигаются в прогнозировании, в планировании.

Она отмечает, что россияне готовы "играть в долгую", тогда как украинцы системно думают "на позавчера".

"Когда уже фронт о чем-то кричит, тогда уже вся страна начинает бегать и искать, потому что об этом не подумали в 2022 году", — добавила Мария Берлинская.

Ранее глава МИД Польши Сикорский объяснил, что заставит диктатора Путина закончить войну.

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