РФ готовится возобновить наступление на 2-х направлениях и пытается окружить Бахмут: главное со сводки Генштаба

Армия Путина сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также высокой остается угроза нанесения Россией ракетных ударов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 3 марта.

Также читайте Следующими целями окупантов могут стать объекты водоснабжения – эксперт

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка Черниговской области, Собки, Бачевск, Уланово, Стариково, Атинское, Павловка, Рясное Сумской области и районов около 10-ти населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Стрелеча, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области, Макеевка, Кременная, Диброва и Белогоровка – Луганской и Сиверск и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов рядом с районом ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 20-ти населенных пунктов. Среди них - Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы 15-ти населенных пунктов. В частности это – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное и Каменское Запорожской области, Берислав, Казацкое, Белозерка и Днепровское Херсонской области и Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"В течение суток противник нанес 30 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил более 20-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении Генштаба.

В ответ авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа ZALA.

А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления,

3 района сосредоточения противника,

склад боеприпасов,

2 состава ГСМ,

а также станцию РЭБ врага.

Напомним, влиятельное издание The New York Times, ссылаясь на американских военных, сообщило, что украинские вооруженные силы отработали сценарии весеннего контрнаступления, которое скоро начнется. Штабные учения прошли в четверг, 2 марта.

Встреча лидеров в Вашингтоне – о чем будут говорить Джо Байден и Олаф Шольц

Читайте также: