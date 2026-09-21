РФ готовится выпускать еще 28 тысяч "Шахедов" в год: Politico раскрыло секретный план

Дрон / © ТСН.ua

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Россия готовится существенно увеличить производство ударных дронов типа "Герань", созданных на основе иранского Shahed-136.

Об этом свидетельствуют внутренние документы российской госкорпорации "Росатом", полученные Politico. Их подлинность, по данным издания Politico , проверили представители правительства Украины и специального комитета Палаты представителей США по Китаю.

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Речь идет о расширении завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане. Предприятие планируют вывести на производство дополнительных 500 тонн авиационного углеродного волокна военного класса в год до 2029 года. Этот легкий и крепкий материал используется в конструкции корпусов беспилотников.

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По подсчетам эксперта по вооружениям Дэвида Олбрайта, такая мощность может обеспечить материалом около 28 тысяч корпусов Shahed-136 в год. Politico оценивает это как потенциальное увеличение нынешних российских мощностей по производству подобных ударных дронов примерно на 78%.

Строительство уже началось

Российское правительство одобрило проект новой производственной линии еще в мае. Спутниковые снимки, сделанные с мая по август, свидетельствуют, что территорию возле действующего завода уже расчищают и готовят фундамент. Завершить новое производство планируется в 2027 году.

Москва одновременно стремится снизить зависимость от импортного сырья, в частности из Китая. Ранее Politico сообщало, что китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group поставила "Алабуга-Волокно" 46 тонн прекурсора для производства углеродного волокна - этого объема, по оценке экспертов, могло хватить примерно на 1300 ударных дронов.

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Планы гораздо масштабнее

Отдельно Центр стратегических и международных исследований отмечает, что Россия в рамках государственной программы беспилотной авиации планирует довести выпуск крупных БПЛА примерно до 130 тысяч единиц в год до 2030 года, а к 2035 году - до 350 тысяч.

Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что расширение производственного комплекса в Алабуге следует рассматривать не только как угрозу для Украины, но и как долгосрочный вызов безопасности Европы.

Напомним, что ранее В страна научилась сама "выбивать" реактивные дроны РФ : Зеленский показал новый удар по "Герани"

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