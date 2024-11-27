РФ готовится к возможному контрнаступлению ВСУ на Кинбурнской косе: что известно

Российские оккупационные силы сосредотачивают войска на Кинбурнской косе, чтобы удержать стратегическую территорию и предотвратить возможное форсирование Днепра со стороны украинских Сил обороны.

Полковник Владислав Волошин, спикер Сил обороны юга, во время национального телемарафона сообщил об активизации действий врага в этом районе.

"Скорее всего, по данным нашей разведки, они там накапливают силы для того, чтобы больше держать оборону. Они усиливают фортификационные сооружения, перекидывают туда оборонное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр, высадить десант на Тендровской и Кинбурнской косе, особенно на Кинбурнской, и держать под контролем именно это устье Днепра, днепровские острова, за которые идут сейчас жестокие бои", – объяснил полковник.

Также Волошин прокомментировал ситуацию возле Антоновского моста, соединяющего Херсон с левобережьем Днепра. По его словам, на этом участке россияне предпринимают попытки форсировать реку малыми группами пехоты, но масштабного форсирования водного препятствия пока не наблюдается.

Кинбурнская коса на карте DeepState

"Они тренируются... но это форсирующие действия малых групп пехоты, в составе до отделения. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Они пытаются, скажем так, как на суше, в степной зоне, они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты – примерно то же самое они хотят попытаться делать и в этой речной зоне, островной зоне Днепра", – говорит Волошин.

Напомним, чтобы пойти в контрнаступление, украинской армии нужно мобилизовать не менее 1,8 миллиона человек, считает военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

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