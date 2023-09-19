РФ хочет использовать усовершенствованные МиГи для запуска "Кинжалов": в ПС ответили

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для запуска "Кинжалов" МиГ-31И российская армия теперь может применять "усовершенствованный" истребитель. Украинские Воздушные силы заявили, что нужно говорить о количестве ракет, а не о носителе.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Следует заметить, что российская пропаганда писала о главном отличии МиГ-31И от МиГ-31К. Отмечается, если на втором типе самолета летчики должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для запуска "Кинжала", то на первом — бортовая аппаратура якобы позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" произвести пуск ракеты по заданным параметрам.

По словам Юрия Игната, в последнее время в Украине не было тревог из-за взлетов МиГ-31К.

"Самолет для любой ракеты — это платформа, конечно, и от самолета многое зависит, но ракету программируют на земле. А самолет ее поднимает и запускает. Стоит больше говорить о наличии самих ракет "Кинжал", сколько они могут себе позволить", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Напомним, ранее Игнат сообщал, почему РФ запускает только по одной ракете с каждого Ту-95. По его словам, Ту-95 может нести 8 ракет, но этого никогда не происходило.

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