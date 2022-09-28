РФ хочет сорвать зерновую инициативу: Зеленский рассказал об экспорте продовольствия

По его словам, из трех украинских портов отправлено на экспорт более 5 миллионов тонн агропродукции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 27 сентября.

По его словам, из трех украинских портов отправлено на экспорт более 5 миллионов тонн агропродукции.

"232 судна вышли. Если взять только страны Африки, то наша аграрная продукция уже экспортирована в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис", — отметил глава государства.

Президент призвал международное сообщество "действовать немедленно", чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса.

Напомним, что Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что Россия нарушает все правила мира.

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