"РФ хочет убивать, не подчиняться законам": Подоляк — о массированной атаке РФ по Украине:

В Офис президента отреагировали на массированную ночную атаку России и призвали мир наконец-то принять единодушное решение относительно "справедливого окончания войны".

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Почти 70 ракет разного типа и дронов в течение одной ночи. По всей территории Украины... Таков безусловный ответ РФ на любые реалистичные мирные саммиты (не только в Саудовской Аравии), на любые попытки мира начать международное право, на любой -какие дискуссии в расширенном составе со странами Глобального Юга. Россия хочет убивать, не подчиняться законам, доминировать. Время это понимает", — говорится в его сообщении.

Напомним, в ночь на 6 августа Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами. По данным Воздушных сил, основным направлением была Хмельницкая область. Спикер ведомства Юрий Игнат рассказал, что целью был аэродром Староконстантинова. Во время его ликвидации погиб спасатель, у него осталась жена и двое детей.

Также в РФ заявили, что нанесли удар по авиабазе в Дубне Ровенской области. Украина не опровергает и не подтверждает. Местные власти сообщают, что после тревоги есть поврежденные жилые дома.

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