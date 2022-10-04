РФ хочет устроить очередной Мариуполь: журналист показал кадры из прифронтового Бахмута (видео)

В Бахмуте, в окрестностях которого продолжаются бои, продолжают жить люди.

Украинский журналист Денис Казанский показал, как живет город Бахмут в Донецкой области, который является почти линией фронта.

Видео из Бахмута он опубликовал в Телеграмме.

"Здесь все время разрывы, все время что-то прилетает, все разбито. Практически все дома – с повреждениями, здесь очень опасно находиться", – отметил журналист.

По его словам, в городе, в окрестностях которого продолжаются бои, каким-то удивительным образом продолжают жить люди.

"Как здесь можно жить – мне совершенно непонятно. Улицы практически пустые, но люди встречаются", – говорит Казанский.

По приблизительным оценкам журналиста, в Бахмуте осталось около 10% жителей.

"Бахмут очень жаль. В отличие от большинства других городов Донбасса, которые являются просто придатками к заводам и шахтам, это действительно полноценный город со своей историей, особой атмосферой и даже небольшим историческим центром. Пока его безжалостно уничтожает российская армия, которая хочет устроить здесь очередной Мариуполь", – подытожил он.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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