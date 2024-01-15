РФ хочет взять реванш и накапливает резервы для повторного наступления на Авдеевку – офицер "Легиона Свободы"

Оккупационная армия России накапливает силы и средства во временно оккупированных Донецке и Макеевке для возобновления наступательных действий возле Авдеевки.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.

"Оккупанты проиграли битву за Авдеевку в 2023 году. Россияне понесли огромные потери в живой силе и технике. Впрочем, конечно мы не собираемся отдыхать и готовимся к новым наступлениям россиян на Авдеевском направлении. Поскольку мы прекрасно понимаем, что враг хочет взять реван. Они накапливают силы и резервы для возобновления наступательных действий на Авдеевку", – рассказал военный.

По словам Морозова, оккупанты значительно ослабили свои наступательные действия на Авдеевском направлении, когда ударили морозы и сейчас пытаются компенсировать это усилением ударов управляемыми авиационными бомбами. В частности, за последние несколько недель они нанесли более 250 ударов такими бомбами.

"Они проиграли все битвы за Авдеевку и сейчас планируют взять реванш. Они накапливают мощный резерв сил и средств во временно оккупированном Донецке и Макеевке. Это огромные бригады и подразделения так называемых "Шторм Z", а также мощный бронетанковый кулак. Поэтому Силы обороны на Авдеевском направлении готовятся и будут реагировать на все действия оккупантов. Мы продолжаем сражаться за Авдеевку", — отметил Максим Морозов.

Напомним, россияне отказались от "мясных штурмов" под Авдеевкой – воины ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов.

Читайте также: