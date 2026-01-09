- Дата публикации
Категория
- Война
2026
1 мин
Путин поставил оккупантам дедлайн до февраля: какие города в опасности
Оккупанты усилили атаки и штурмы, потому что командование поставило им дедлайн.
Оккупанты имеют новый конечный срок по захвату Покровска, Мирнограда и Гуляйполя. Теперь командование требует от них сделать это до февраля.
Об этом военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сообщил в эфире Радио NV.
«Мы уже видим увеличение количества боевых столкновений. Уже сейчас больше 200 в день. Это потому, что россияне получили распоряжение от их президента о том, что до февраля месяца нужно захватить, есть план захватить Покровск, захватить Мирноград, захватить Гуляйполе», — сказал Гетьман.
Эксперт отметил, что зимняя погода будет влиять на ситуацию на линии фронта, но дело не только в погоде. В морозную погоду крайне тяжело предпринимать какие-либо активные действия.
Напомним, накануне — 7 января — аналитический проект DeepState написал, что россияне оккупировали Андреевку и Новомарково, а также продвинулись вблизи Майского. Впоследствии военные опровергли эту информацию и заявили, что Андреевка находится под контролем ВСУ.
Также сообщалось, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.