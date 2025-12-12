Война в Украине / © Associated Press

Россия пытается получить контроль над частью Донетчины дипломатическим путем, поскольку полноценное военное наступление на этом направлении будет чрезвычайно сложным и продолжительным.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев.

«Враг не зря ищет какие-либо компромиссные варианты, чтобы путем дипломатического трека получить контроль над городской агломерацией, включающей Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Потому что очевидно, что для российского генерального штаба этот процесс будет растянут даже не на месяцы, а на годы, чтобы преодолеть наше сопротивление там», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что вокруг этих населенных пунктов с 2014 года были созданы масштабные инженерные фортификации, которые станут серьезным препятствием для продвижения окупантов. Дополнительно ситуацию для врага усугубляют большие промышленные зоны и высотная застройка, существенно ограничивающие маневры техники и живой силы.

По словам Селезнева, разговоры о том, что Украина должна уступить эти территории или согласиться на демилитаризованную зону, абсолютно безосновательны.

«История о том, что мы должны уступить эти территории, — это бред. Как только мы отведем войска, враг оккупирует эту территорию», — подчеркнул он.

Военный эксперт напомнил, что между 2014 и 2022 годами Украина заключила с россиянами более двух десятков перемирий, но РФ нарушала их почти сразу после объявления.

«Доверять россиянам себя не уважать. Поэтому считать, что РФ будет придерживаться слова, которое они дают Трампу, не стоит», — отметил он.

По мнению Селезнева, единственный реальный способ остановить российскую армию – это сила украинского оружия. Поэтому вопросы так называемых буферных или санитарных зон до сих пор остаются лишь предметом дискуссий, и вряд ли здесь возможен любой компромисс.

Ранее сообщалось, что Путин пытается представить российскую экономику как способную поддерживать длительную войну в Украине, чтобы подкрепить текущие заявления России о якобы неизбежности победы .

Мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс является «следующей целью России», и призвал немедленно готовиться к дальнейшей напряженности и эскалации .