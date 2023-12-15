РФ хочет захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026-го: в ГУР прокомментировали статью Bild

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в немецкой разведке написал, что агрессорка Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В украинском ГУР отмечают, что Москва будет пытаться захватить новые территории.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

Представитель разведки подтвердил намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше. Впрочем, отмечает он, Российская Федерация не имеет необходимых для этого военных ресурсов.

"Путин вчера на прессконференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств нет", — отмечает Черняк.

Читайте также ведущие новости дня:

Статья Bild о планах РФ по захвату Украины

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке со ссылкой на источник в разведке опубликовал материал о том, что РФ планирует воевать до 2026 года и хочет захватить Харьков и Днепр. По его данным, Кремль готов ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.

"Все восточные территории слева от Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом", – заявляет источник в разведке.

Читайте также: