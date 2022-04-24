РФ хочет захватить юг Украины до 9 мая, чтобы показать "победу" — расследователь Христо Грозев

Россия планирует захватить юг Украины, в частности, Одессу, до 9 мая.

Таким образом, Путин хочет продемонстрировать "победу" своим гражданам, понимая, что в случае отсутствия "успехов" на фронте народ начнет задавать вопросы.

Об этом заявил журналист-расследователь, основатель Ballingcat Христо Грозев в совместном телемарафоне в воскресенье, 24 апреля.

"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника. Они хотят "продать" любую победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы ", – отмечает Грозев.

По его словам, если неделю назад российское население верило в пропаганду Кремля, то за последние дни все свидетельствует, что народ не верит Путину. В частности, об этом свидетельствуют самые популярные запросы российских пользователей в Интернете: "что действительно произошло с крейсером "Москва", "куда исчез Шойгу", "когда Украина зайдет на нашу территорию".

Также читайте Военные профессионалы НАТО в восторге от украинской армии – расследователь Христо Грозев

Поэтому журналист считает, что Кремль будет искать любое достижение, чтобы "продать" его до 9 мая как достаточную победу. Однако если ему это не удастся, Путин пойдет на террористические меры – в частности, химическое оружие. Однако выполнит ли такой приказ военное командование РФ, Грозев не берется утверждать.

Ранее расследователь Христо Грозев заявил, что украинские защитники уничтожили самую важную часть армии РФ на 90%. Также, по данным журналиста-расследователя, в России осталось лишь 30% высокоточных ракет по сравнению с периодом до 24 февраля.

Читайте также: