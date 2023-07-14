РФ и Венгрия снова готовят тайную переправку украинских пленных: в ГУР подтвердили

Российские спецслужбы, прикрываясь представителями РПЦ, готовят очередную передачу украинских пленных в Венгрию. Украину в эти планы не включают.

Российская православная церковь (РПЦ), вероятно, готовится снова передать украинских военнопленных из России в Венгрию.

Такую информацию в эфире Радио Свобода подтвердил представитель ГУР Минобороны и представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

По его словам, эту информацию сейчас проверяют. Представитель разведки говорит, что этими действиями руководят российские спецслужбы, хотя договоренности с венгерской стороной осуществляют представители РПЦ.

"Списка (фамилий пленных для передачи – ред.) нет. Продолжается поиск среди украинских военнопленных на территории РФ и на временно оккупированных украинских территориях для участия в этой очередной спецоперации российских спецслужб. Речь идет об украинцах венгерского происхождения. Обязательным элементом участия со стороны Венгрии, по нашим данным, есть именно этническое венгерское происхождение граждан Украины и владение венгерским языком. Речь идет о посредничестве РПЦ. К сожалению, это только прикрытие и работа спецслужб", – рассказал Юсов.

Представитель ГУР также добавил, что в настоящее время с частью переданных Венгрии украинских военнослужащих до сих пор нет связи.

"К части из них у Украины до сих пор нет доступа, чтобы убедиться, что с ними, в каком они состоянии и действительно ли они свободно передвигаются, и у них все в порядке", — сказал Юсов.

Также представитель разведки рассказал, что пятеро военных, возвращенных из Венгрии, рассказывали о давлении со стороны российских спецслужб и "разнообразные предложения, которые под давлением к ним поступали".

"Определенный период, когда они уже находились на территории Венгрии, они не были свободны, были ограничены в своем передвижении, связи. Общение с родными проходило только с участием третьей стороны", — отметил Юсов.

Следует отметить, что такие действия РФ и Венгрии являются нарушением международного права, Женевских конвенций и прав украинских военнопленных.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российская православная церковь снова готовит тайную переправку украинских военнопленных в Венгрию, однако Украину в эти планы не включают.

Известно, что из Венгрии забрали пятерых военнопленных. Сначала удалось вывезти троих пленных воинов ВСУ, которых этому государству передала Россия. Это произошло при содействии посольства Украины в Будапеште. Через несколько дней стало известно об освобождении еще двух военнопленных, которых Москва передала Будапешту. Где находятся остальные украинские военные, которых переправили в Венгрию, пока точно неизвестно.

Читайте также: