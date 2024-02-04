РФ имеет больше боеприпасов и совершает артобстрелы хаотично – подполковник о Лимано-Купянском направлении

В среднем до нового года на Лимано-Купянском направлении было около 400-500 артобстрелов врага, а сейчас в среднем – 700-800.

Оккупанты не испытывают нехватку боеприпасов и увеличили почти вдвое интенсивность обстрелов в Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы штурмовой бригады "Сталевий кордон" подполковник Иван Шевцов в эфире телемарафона.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

По его словам, за период до Нового года и сейчас враг больше активизировался именно в Лиманском направлении. На Купянском направлении достаточно высокая интенсивность атак сохраняется. Только за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении враг совершил 13 атак, из них 5 на Купянском и 8 – на Лиманском.

Кроме того, РФ продолжает осуществлять интенсивные артобстрелы позиций Сил обороны и приграничных населенных пунктов. Также россияне активно используют технику во время штурмов, но все зависит от участка.

Шевцов добавил, что оккупанты за прошедшие сутки совершили 707 артобстрелов.

"Это достаточно много. В среднем к новому году было около 400-500, а сейчас в среднем – 700-800. Это свидетельствует о том, что у врага нет недостатка боеприпасов", – объяснил пресс-офицер.

Также враг интенсивно использует дроны-камикадзе. Так, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении было 17 случаев применения FPV-дронов.

Какая ситуация с боеприпасами в ВСУ

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Шевцов заверил, что сейчас боеприпасы у Сил обороны есть, однако нельзя сказать, что их слишком много. Боеприпасы используют точечно.

"То есть если имеем определенную цель, то тогда применим артиллерию. А враг, имея больше боеприпасов, чем мы, совершает артобстрелы хаотично, просто пугая местное население", — добавил он.

Цель окупантов

По мнению спикера "Сталевого кордону", оккупанты имеют целью до президентских выборов в РФ выйти на рубеж левого берега реки Оскол, занять Купянск и Купянск-Узловой.

"Но таких дедлайнов у них уже было много, и никаких успехов на этом направлении у врага нет", – заверил подполковник.

Ранее в Forbes написали, что артиллеристы РФ становятся дерзкими, а у Украины заканчиваются боеприпасы.

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