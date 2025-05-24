РФ имеет "четырехмесячное окно" для прорыва на фронте: Sky News о возможности наступления россиян

Наступление РФ.

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Армия РФ имеет "четырехмесячное окно", чтобы прорваться сквозь оборону ВСУ – прежде чем погода начнет ухудшаться, а запасы советских танков у оккупантов иссякнут. В настоящее время захватчики пытаются подтянуть личный состав поближе к линии боевого столкновения.

Об этом говорится в материале Sky News.

Где РФ концентрирует войска

Издание со ссылкой на украинское военно сообщает, что российские войска собираются в северо-восточной части. Впрочем, в ВС РФ "ничего не удается". Впрочем, говорит он, существует явная подготовка к активным наступательным действиям со стороны врага.

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"Враг пытается подтянуть свой личный состав поближе к линии боевого столкновения и провести хоть какие-то штурмовые действия", - цитирует Sky News начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса.

Между тем, военный аналитик Sky News Майкл Кларк считает, что накопление оккупационных войск происходит в результате российской операции по вытеснению ВСУ из Курской области.

Отмечается, что некоторые из опытнейших российских солдат, в частности из элитного воздушно-десантного подразделения ВДВ, командование РФ перебросило в Курщину. Вероятно, там они могут находиться и сейчас.

"Если эти подразделения снова появятся в Покровском районе, то это будет означать, что они не собираются развертывать масштабное стратегическое наступление вблизи Харькова", - считает аналитик.

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Имеет ли РФ силы для наступления

Кларк не считает, что у России есть ресурсы для масштабного наступления на Харьков или Сумы этим летом.

"Думаю, что россияне фактически использовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления", - отмечает аналитик.

Впрочем, Кларк утверждает, что у РФ есть "четырехмесячное окно" для прорыва украинской обороны.

"Они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато", – объясняет специалист.

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В издании также заявляют, что российские запасы военной техники советских времен, как ожидается, должны завершиться к середине осени этого года.

В свою очередь, военный эксперт из аналитического центра RUSI Джек Уотлинг утверждает, что Россия, вероятно, "мягко начнет" свое наступление, а не совершит быстрый маневр большими механизированными подразделениями. Ведь, говорит он, Россиянам не хватает военных качеств, чтобы действовать таким образом.

В то же время летнее наступление, вероятно, приведет к “постоянному росту числа нападений на более широкой территории.

Ситуация на фронте

Руководитель прессслужбы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявил об угрозе на границе . По его словам, Сумская область является одним из приоритетных направлений для российской оккупационной армии. Вражеские обстрелы региона усиливаются.

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Между тем, руководитель штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус сообщил, что армия РФ накапливает личный состав вблизи госграницы с Харьковской областью. оккупанты могут готовиться к активным штурмовым действиям.

Военный аналитик Иван Ступак сообщил о том, что РФ продавливает фронт на трех участках . В частности, на границе Курской и Сумской областей. По его инормации, РФ контролирует уже 100 кв. км Сумской области.

Дата публикации 22:21, 23.05.25 Количество просмотров 9 Украинские воины дома! Первые минуты на родной земле! Звонки родным и слезы радости!