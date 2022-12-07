РФ имеет очень большой запас ракет С-300: Резников назвал регионы, которые больше всего — под угрозой

Российские войска давно вышли за пределы необходимого им резерва в случае нападения на них.

Российская Федерация имеет большой запас ракет С-300, которыми может обстреливать приграничные регионы Украины или граничащие с оккупированными регионами. Это – Харьковская, Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона во вторник, 6 декабря.

"У них очень большой запас ракет С-300 – это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме "земля-земля", – рассказал министр.

Резников отметил, что Россия использовала большое количество крылатых и баллистических ракет против Украины. По его словам, российские войска давно вышли за пределы необходимого им резерва в случае нападения на них, а способность производить ракеты резко упала по некоторым типам ракет, а по некоторым — вообще отсутствует.

Украинский министр сообщил, что ракет "Искандер" осталось менее 13%. Для обороны нужно иметь хотя бы 25%. "Калибров" 37%, однако после вчерашней атаки осталось около 30%.

Путин оставил Россию без ПВО

По российским военным аэродромам у Рязани (Дягилево), в Саратовской области (Энгельс) и в Курске ударили беспилотники. Как считают военные эксперты и западные разведки, это показало уязвимость российских стратегических объектов и неэффективность ПВО РФ. Атака стала серьезным сигналом как для России, так и для Запада.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в результате атаки беспилотников был уничтожен один бомбардировщик в Дягилеве и три в Энгельсе. После этого, по его словам, президент России Владимир Путин пообщался с командующим "спецоперацией" Сергеем Суровикиным на повышенных тонах.

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