РФ имеет определенные тактические успехи у Бахмута: Згурец рассказал об угрозах

Продвижение в сторону Временного Яра враг рассматривает как один из приоритетных.

Российские войска имеют тактические успехи к западу от Бахмута, в частности в районе населенных пунктов Богдановка, Хромово и Ивановское.

Об этом заявил Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

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"Враг продолжает делать главный упор на усилиях по окружению Авдеевки и активизации наступательных действий вокруг Бахмута. В частности, в районе Богдановки, Хромового и Ивановское. Там у врага есть определенные тактические успехи, которые потенциально создают угрозы для Временного Яра. Именно в сторону Временного Яра враг. рассматривает продвижение как приоритетное. Ведь город находится на повышении. Наши подразделения сдерживают противника", — отметил он.

По его словам, российские оккупанты имеют значительное количество резервов на этом направлении.

Напомним, днем 12 декабря Зеленский сообщил, что ВСУ отбили у оккупантов террикон в пределах Горловки Донецкой области.

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