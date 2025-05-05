РФ имеет успехи на грани торецкого и покровского направлений — военный обозреватель

Российские военные / © Associated Press

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Россияне продолжают развивать успехи на стыке торецкого и покровского направлений.

Об этом информирует 5 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

"Оборона по трассе Покровск-Константиновка сыпется как в направлении Константиновки, так и в направлении Мирнограда. В последнем случае, оборона там держалась месяцами без продвижений врага. Но из-за плохого взаимодействия между ответственными за эти 2 направления, враг имеет успехи. И сколько это будет продолжаться и когда, наконец, пофиксируют координацию — теперь неизвестно”, — уверен блоггер.

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"Также на успешность прорыва оккупантов повлияло то, что наше внимание было в основном сосредоточено на другом фланге Покровска. И, соответственно, силы и средства. Но не могу сказать, что наши бойцы упустили накопление войск оккупанта. Это читалось. Просто банально вовремя не были приняты управленческие решения", — резюмировал он.

Напомним, что ранее на Покровском направлении армия РФ имеет продвижение , чаще применяет технику. Российская армия регулярно бросает на Покровское направление свежие силы, чтобы добиться максимального успеха. Об этом заявил командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".