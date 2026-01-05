РФ ищет новые точки прорыва: что задумал враг на Сумщине и Харьковщине

ВСУ / © Getty Images

Российские войска активизировали попытки расширить зону боевых действий в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Наибольшее давление фиксируется на Волчанском направлении Харьковщины, а также в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области.

Об этом во время телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, противник пытается вовлечь в боевые действия новые участки вдоль государственной границы, однако без применения тяжелой техники.

Кроме приграничных районов, подразделения ГНСУ принимают участие в отражении атак врага также на Покровском, Лиманском, Краматорском и Купянском направлениях.

Как уточнил Демченко, в Сумской области россияне пытаются расширить зону боев в районах Хотинской и Юнаковской общин, а также предпринимают попытки продвижения вблизи Грабовского Краснопольского общества. В Харьковской области активность врага сосредоточена не только на Волчанском направлении, но и вблизи населенных пунктов Сотницкий Казачок и Дворичанское.

При этом оккупанты используют малые штурмовые группы, избегая привлечения бронетехники. Несмотря на постоянные попытки наступления, российские войска не достигают поставленных целей и несут ощутимые потери.

В то же время, инспектор пограничной службы бригады быстрого реагирования "Месть" Вячеслав Федорченко отмечает, что активность врага на Купянском направлении имеет стратегическое значение. По его словам, захват Купянска мог бы открыть армии РФ путь как в сторону Харькова, так и в тыловые районы украинских сил на Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что Купянск остается ключевым логистическим узлом и важным рубежом обороны, сдерживающим противника от форсирования реки Оскол.

Ранее также сообщалось, что россияне пытаются прорваться в Константиновку, но ВСУ уничтожают их еще на подступах к городу.