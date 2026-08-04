РФ ищет путь для наступления на Славянск и Краматорск: военные предупредили о планах оккупантов

Танк. / © Associated Press

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Оккупанты Российской Федерации пытаются захватить Лиман в Донецкой области. Россияне рассматривают город как плацдарм для наступления в направлении Славянска и Краматорска.

Об этом заявил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает «Цензор.нет».

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По его словам, именно Лиманское направление остается одним из ключевых для захватчиков. Ведь контроль над городом открыл бы им возможность двигаться дальше в Славянско-Краматорскую агломерацию.

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«Россияне хотят войти в Лиман и закрепиться. Их цель взять контроль непосредственно над населенным пунктом. Не просто где-то рядом, а именно над населенным пунктом и использовать его как базу для дальнейшего развития наступления на юг уже на Славянско-Краматорскую агломерацию», — сказал Трегубов.

По его словам, в последние месяцы войска РФ пытаются найти альтернативные пути продвижения, не предполагающие захвата Лимана. В частности, пытаются двигаться через район Рай-Александровки.

Трегубов подчеркнул: несмотря на попытки, российским войскам не удалось закрепиться непосредственно в городе. В то же время, по его словам, оккупанты уже доходили до восточных окраин населенного пункта.

Ситуация в Купянске

Трегубов рассказал, что в Купянске в Харьковской области ситуация остается сложной. Армия РФ пытается наступать на город с северной стороны через село Голубовка. В то же время, украинские войска проводят операции по вытеснению россиян из северных окраин Купянска.

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По его словам, восточнее Оскола россияне давят вдоль всей линии плацдарма ВСУ. Самые попытки прорыва фиксируют в его центральной части — через Песчаное в направлении Кучеровки и других восточных населенных пунктов. Цель этих российских атак — выйти к Купянска-Узловому с востока.

Ситуация на фронте — последние новости

В последние дни российская оккупационная армия продолжала наступление на Купянском направлении. Впрочем, ВСУ контратаковали в этом районе и проводят собственную наступательную операцию. В то же время, подчеркивают в ISW, никаких доказательств подтвержденного продвижения армии агрпесорки РФ на этом участке фронта пока нет.

Кроме того, российские войска изолируют логистику Славянска и Краматорска посредством воздушных ударов, воспроизводя сценарий Покровска. Оккупанты подготовить почву для наступления на «Фортечный пояс» в Донецкой области.

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