РФ использовала "перемирие": оккупанты взбесились на фронте и гатят изо всей силы

Россияне возобновили штурмы с новой силой после состоявшегося в Москве 9 мая парада.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире День.LIVE.

«Российские войска прекращали атаки всего на пол дня ради своего парада, после чего использовали паузу для логистики и резко увеличили количество штурмов», — сказал Трегубов.



Комментируя заявления о договоренностях Трампа о прекращении огня, спикер подчеркнул, что затишье длилось считанные часы. Сейчас интенсивность боев даже превышает обычные показатели.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с Россией с 9 по 11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Зеленский позже заявил, что Россия фактически сорвала «перемирие», продолжив массированные обстрелы и штурмы по всей линии фронта. В то же время президент подчеркнул, что Россия должна завершить войну, а реальное движение в мир станет заметным только после фактического прекращения боевых действий.

