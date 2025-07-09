РФ использует Беларусь для пролета "Шахедов": что известно о новой тактике

«Шахеды» летят по территории Беларуси

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Россияне придумали новую тактику — «Шахеды» летят по территории Беларуси вдоль украинской границы, минуя нашу ПВО.

Об этом сообщил Центру противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

«Россияне прямо сейчас используют территорию Беларуси для пролета „Шахедов“, — написал он.

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Заметим, что Воздушные силы ВСУ ничего не упоминают о территории Беларуси. Только отмечаются, что БПЛА на севере Ровенщины двигаются вдоль границы с Беларусью на запад.

Следует отметить, что эти «Шахеды» запускали с территории РФ через Сумщину и Черниговщину. Пока не были зафиксированы случаи, которые дроны запускали непосредственно из самой Беларуси.

По информации мониторинговых чатов, на 23:50 около 60 вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины и постоянно заходят новые. Детальнее где есть угроза, читайте по ссылке.