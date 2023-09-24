РФ использует голод как оружие против Украины: правозащитники собирают доказательства

Сбор доказательств для представления продлится до 2025 года.

Юристы-правозащитники вместе с украинскими прокурорами готовят досье военных преступлений РФ для представления в Международный уголовный суд (МКС) по обвинению России в умышленном причинении голода в Украине во время 18-месячной войны.

Об этом пишет издание The Guardian.

Юсуф Хан, старший юрист юридической фирмы Global Rights Compliance, рассказал, что "использование пищи в качестве оружия происходило в три этапа".

На первом этапе оккупанты осадили украинские города, из-за чего поставки продовольствия туда сильно усложнились или прекратились. Прокуроры задокументировали случай гибели 20 человек в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом 16 марта 2022 года.

Следователи также собирают данные об осаде Мариуполя. Поставка продовольствия в город была прекращена, а оккупанты заблокировали выезды из города для людей, оказавшихся в ловушке.

Второй этап включает уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине в ходе боевых действий. Юристы напоминают, что россияне уничтожали объекты, необходимые гражданским.

Такие города, как Николаев на юге, оставались без питьевой воды с самого начала полномасштабного вторжения после того, как российские войска захватили поставку ее помповой станции. Оставшиеся жители были вынуждены полагаться на воду, которую им ежедневно подвозили.

Третий этап – попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

"Потом мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами в Черном море", — сказал Хан, ссылаясь на сообщения украинских чиновников о том, что в конце июля и начале августа было уничтожено 270 тысяч тонн продовольствия.

Напомним, со складов временно оккупированного Бердянска российские захватчики вагонами вывозят зерно в Крым, а затем в Россию.

Оккупанты также пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта по железной дороге. Срочно начались работы по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и станции "Сартана".

Захватчики, используя порты временно оккупированного Крыма и Севастополя, вывозят морскими путями награбленное украинское зерно в третьи страны.