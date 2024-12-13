Имена пострадавших военных и подразделений не разглашаются в целях безопасности.

Путинская армия всеми средствами пытается захватить Украину. Для этого она использует запрещенные химические вещества, от которых умерли трое военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В трех случаях мы имеем выводы врачей о констатации смерти в результате острого отравления неизвестным химическим веществом", — подчеркнул начальник отдела.

По словам Власюка, с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения было направлено более 2000 военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами, в том числе ядовитыми веществами раздражающего действия.

Он также добавил, что Украина не прибегает к таким варварским методам и не использует запрещенные химические вещества и четко соблюдает международное право.

Напомним, Россия никогда не разрешит размещение миротворцев на территории Украины, ведь это будет свидетельствовать о ее поражении в войне.

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