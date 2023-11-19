РФ использует САУ "Мальва" и дроны "Скальпель" – ISW о новом оружии оккупантов на фронте

Оккупационные войска России пытаются ввести технологические инновации для оптимизации систем использования на войне в Украине.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Российские источники 18 ноября заявили, что войска РФ начали использовать в Украине многоцелевые беспилотные летательные аппараты "Скальпель".

Конструкторское бюро "Восток" в Барнауле Алтайского края 7 сентября объявило, что проводит испытания дронов "Скальпель". Уже в октябре враги заявляли о планах приступить к серийному производству новых баражирующих боеприпасов для армии.

"Сам батальон "Восток" действует вдоль границы Донецкой и Запорожской области. Его командир Александр Ходаковский заявил, что вскоре после начала украинского контрнаступления у некоторых российских подразделений закончились БПЛА "Ланцет". Поэтому оккупант надеялся, что больше новых дронов-камикадзе поможет сохранить их живую силу и "нацелиться на украинские военные объекты", – пишут в ISW.

Кроме того, российские блоггеры утверждали, что оккупанты развертывают более эффективные артиллерийские системы в Украине, однако беспокоились по поводу украинских контрбатарейных возможностей.

Так, один из российских милблогеров заявил, что новая 152-миллиметровая самоходная артиллерийская система "Мальва" улучшает боевые действия России в Украине. Государственный оборонный конгломерат РФ "Ростех" 26 октября сказал, что поставил российским войскам первую партию артиллерийских систем "Мальва" и заявил, что этой технике нужно меньше времени для передислокации с огневых позиций.

"Сосредоточение на скорейшем уходе с огневых позиций может быть ответом на обеспокоенность России по поводу преобладающих украинских контрбатарейных возможностей на линии фронта", — заявили в ISW.

В то же время российские милблогеры были обеспокоены тем, что у их "Мальвы" нет защитного оборудования для защиты от ударов украинских FPV беспилотников. Враги утверждали, что они не знают ни одного российского подразделения в Украине, которое бы использовало артиллерийскую систему без какой бы то ни было оборонной способности.

Напомним, ВСУ перекидывают дополнительные силы на левый берег Херсонщины.

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