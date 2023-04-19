РФ использует секретную систему для блокирования работы Starlink в Украине — The Washington Post

Россия пытается перекрыть доступ украинских войск к Интернету через спутниковую связь Starlink.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретный доклад американской разведки.

По данным издания, Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу данных Starlink в Украине.

Согласно выводам, программа, "якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники".

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев. Прошлой весной Маск кратко прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию, отметив, что, хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", россияне, похоже, активизируют свои усилия.

Спикер Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры по их нейтрализации". Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Пока неизвестно, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или другими средствами глушения, например, "Тирада-2".

Аналитики обнаружили не менее семи комплексов "Тобол" в России, все они расположены рядом с объектами, используемыми для отслеживания спутников.

В документе разведки США сообщается о трех местах в России, где расположены системы радиоэлектронной борьбы "Тобол", где проводились испытания – один под Москвой, один вблизи Крыма и еще один в Калининграде – являются самыми близкими к Украине, что делает их пригодными для атаки украинские средства связи.

Фото: The Washington Post

"Похоже, что зона их покрытия охватывает всю Украину", - отметил директор по программному планированию фонда "Безопасный мир" Брайан Виден.

Напомним, в феврале этого года SpaceX ограничила использование спутникового Интернет-сервиса Starlink украинскими военными для управления дронами.

Однако министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опроверг информацию о сбоях в работе Starlink.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди также рассказал о сбоях в работе американских Starlink. В секторе Бахмута и его окрестностях в феврале около недели были проблемы с запуском спутниковой системы.

Читайте также: