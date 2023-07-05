РФ использует в Украине химоружие "роса смерти": какие симптомы поражения

Российские оккупанты активно применяют химическое оружие против украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Оккупанты все чаще применяют химическое оружие. Во время артиллерийских обстрелов используется предварительно так называемый элемент "Люизит". Уже есть пострадавшие от этого химического элемента. Его симптомы — тошнота, рвота и потеря сознания", — сказал Дмитрашковский.

Люизит – что известно о "росе смерти"

Люизит – боевое ядовитое вещество, получаемое из ацетилена и трихлористого мышьяка. Военными в просторечии называется "роса смерти".

При попадании люизита в желудочно-кишечный тракт возникает сильное слюнотечение и рвота, сопровождающаяся острыми болями, падением кровяного давления, поражением внутренних органов. Смертельная доза люизита при попадании его внутрь организма составляет 5-10 мг на 1 кг веса. Вещество способно проникать через материалы защитных костюмов и противогаза.

Очень чувствительны к действию люизита органы зрения. Попадание в глаза капель люизита приводит к потере зрения уже через 7-10 дней.

1993 г. в результате подписания Конвенции о химическом оружии, использование люизита в качестве химического оружия было запрещено. Тем не менее, в России был построен завод по переработке люизита в Камбарке (Удмуртия).

Оккупанты еще в 2017 году заверили, что последние запасы БОР люизита якобы были уничтожены.

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных ядовитым веществом люизит", – заявил тогда генерал-полковник Валерий Капашин.

Судя по тому, что это вещество сейчас применяется на фронте, россияне, как обычно, соврали.

Ранее эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что применение Россией химического оружия в войне против Украины не будет иметь эффективности. По его словам, оккупанты рискуют сами же надышаться ядовитыми испарениями химического оружия.

Напомним, что оккупанты использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51".

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