РФ истощается, а новых контрнаступлений ВСУ не избежать: от чего будут зависеть следующие этапы войны

Судьба ближайших этапов войны будет зависеть от того, кто будет иметь больше снарядов и быстрее доставит их на фронт. Особенно поэтому беспокоятся в Кремле.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Главной целью зимы Путин определил не дать ВСУ освободить больше территорий ― именно поэтому он затыкает дыры на севере Луганщины наскоро одетыми и едва натренированными мобилизованными. Но логистика оружия у россиян далека от идеала, если Москва в ближайшем будущем не решит эту проблему, наступление украинцев снова активизируется", — пишет издание.

Украина также требует больше артиллерийских установок и снарядов. Особая проблема со снарядами для танков, поскольку линий по производству боеприпасов для советских моделей танков маловато. Отсюда и активные просьбы к союзникам предоставить Украине современные западные танки, снаряды для которых производят многие предприятия в НАТО.

"Если взглянуть на ситуацию шире, то Россия все равно истощается и проигрывает. Хотя российские оборонные заводы работают на максимальной мощности, Кремль слишком быстро тратит высокотехнологичные снаряды, запас которых быстро не восстановить, да и эффект от использования этих снарядов минимален. Поэтому в будущем новых украинских контрнаступлений не избежать", — отметили журналисты.

Боевые действия зимой: прогнозы экспертов

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время. У ВСУ будет преимущество над врагом.

Британский военный эксперт полковник Глен Грант считает, что Путин будет пытаться выиграть время, поскольку его армия зимой будет самой слабой. Путин будет пытаться выиграть время, надеясь к весне собрать большую военную мощь.

Как пишет издание The New York Times, во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.

ТСН.ua собрал мнения экспертов относительно ситуации на фронте, развития событий на юге и востоке Украины, а также угрозы повторного наступления войск РФ из Беларуси.

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

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