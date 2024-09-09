РФ из артиллерии обстреляла Никополь: погибла 16-летняя девочка, три человека ранены

Россия обстреляла из артиллерии Никополь в Днепропетровской области, в результате чего погибла 16-летняя девушка, три человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате обстрела три человека получили осколочные ранения. 79-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 74-летний мужчина и 66-летняя женщина оказали медицинскую помощь на месте; они будут лечиться дома.

Обстрел Никополя 9 сентября/Сергей Лысак

Лисак сообщил, что российская армия выпустила по Никополю около десяти снарядов. В результате обстрела разрушены, в частности, частные жилые дома.

Обстрел Никополя 9 сентября/Сергей Лысак

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские военные сосредоточят использование западного вооружения на уничтожении вражеских ракетных комплексов, регулярно атакующих населенные пункты Украины. Он также уточнил, что Украина будет наносить удары по конкретным целям на территории России, когда получит разрешение использовать западное оружие.

Читайте также: