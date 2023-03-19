РФ из "градов" ударила по дому в Запорожской области: трое погибших, двое раненых

В результате вражеского удара три человека погибли, еще двое — получили ранения.

Сегодня, 19 марта, российские оккупанты обстреляли жилой дом в селе Каменское Запорожской области.

Об этом сообщила Запорожская ОВА.

Россияне нанесли удар из РСЗО "Град". В результате вражеского удара три человека погибли, еще двое — получили ранения. Им оказывается помощь.

"Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с ВСУ, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев. Подумайте о своей безопасности и оставляйте опасные территории", – призвали в ОВА.

Фото: Deepstatemap

Напомним, что вчера вечером оккупанты нанесли два авиационных удара по Херсонщине.

Также сегодня в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов с моря.

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