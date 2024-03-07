РФ из самолета тактической авиации выпустила ракету по Одесской области: детали

В четверг, 7 марта, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Воздушная цель утратила боевую способность над морем.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Сегодня утром враг атаковал Одесщину с самолетов тактической авиации из Черного моря, направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Военные подчеркивают, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов. Так они испытывают и разведывают системы противовоздушной обороны Украины.

Как сообщалось, накануне, 6 марта, во время воздушной тревоги РФ нанесла ракетный удар по Одессе у маршрута кортежа президента Владимира Зеленского. В момент атаки глава государства находился в порту вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

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