РФ изменила тактику атак по энергетике Украине: эксперт назвала два фактора

В частности, враг пытается "выбить" из энергосистемы именно маневрирующие мощности.

Во время атак по энергетической инфраструктуре Украины в 2024 году Россия использует другую тактику. Она достаточно отличается от предыдущей, приведшей к блэкаутам в 2022 году.

Об этом рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, сообщает "Телеграф".

Эксперт указала на два заметных сейчас фактора изменения тактики РФ в ее атаках по украинской энергетике. В частности, теперь на одну цель враг направляет несколько ракет.

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"Например, по ДнепроГЭС попало восемь ракет. И даже если мы имеем защищенную трансформаторную подстанцию, то когда 5-10 "Шахедов" летит на одну цель, защитные сооружения не выдерживают", — обратила внимание Кошарная.

Кроме того, добавила она, у оккупантов была цель разрушить синхронизацию украинской энергосистемы с Евросоюзом. Именно поэтому под атаку попал западный регион государства.

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Второй составляющей новой тактики эксперт назвала тот факт, что в враг пытается "выбить" из энергосистемы именно маневрирующие мощности.

"В чем суть: более 50% украинской электроэнергии производят на АЭС, но для них нужны маневрирующие мощности — станции (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС), которые быстро можно "включить" в пиковые часы потребления, чтобы сохранять баланс в энергосистеме", — объяснила Кошарная.

Напомним, в течение последних дней РФ пытается обесточить всю Украину. Так, 25 марта оккупанты атаковали дронами Николаев и Одессу. В последней были введены экстренные отключения света. До сих пор приходят в себя от ударов в Кривом Роге, а в Харькове разрушения объектов критической инфраструктуры – самые масштабные.

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