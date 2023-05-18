РФ изменила тактику массированных ракетных ударов: что нового придумали оккупанты

За почти три недели, с 28 апреля, Россия выпустила по украинской территории около 120 ракет разных типов. Это и "Калибры", и Х-101, Х-555, и "Кинжалы".

Как изменилась российская тактика ракетных ударов, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает FreeДом.

Эксперт отметил, что ранее россияне использовали тактику одноразового массированного ракетного удара с вероятностью в течение следующих 2-3 дней по результатам доразведки, дополнительного ограниченным боекомплектом удара.

Сейчас они пришли к тактике регулярных ударов ограниченным боекомплектом.

"То есть, например, ранее один массированный удар — 70 ракет, затем в течение 2-3 дней после этого удара идет по результатам доразведки дополнительно 15-20 ракет нанесения удара. Пауза — полторы, 2-2,5 недели. Очередной массированный удар с последующим эффектом доразведки", — говорит аналитик.

По подсчетам Коваленко, оккупанты с 28 апреля по 18 мая растянули свой боекомплект из 120 ракет на три недели.

По его мнению, это связано с тем, что враг пытается адаптироваться к условиям повышения эффективности украинской системы ПВО и желает ее прорвать.

"И кроме того, все эти удары имеют и сопутствующую миссию. Подобного рода периодичность и частота ударов позволяет не только выявлять позиции ПВО, составлять карту ПВО, локации размещения ПВО, но и анализировать, какие именно средства были применены в этот период. То есть, по сути, они даже в определенной степени сопутствующей миссией имеют обнаружение ЗРК, например, Patriot", — заключает Коваленко.

Напомним, что в ночь на 18 мая Россия нанесла очередной ракетный удар. Россияне выпустили на территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Украинская ПВО уничтожила 29 вражеских объектов. В Одесской области в результате попадания погиб один человек, еще двое ранены.

Предыдущий массированный удар Россия нанесла ночью 16 мая. Украинские защитники сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами.

В РФ стали убеждать, что во время ночной ракетной атаки 16 мая якобы уничтожена система ЗРК Patriot. В то же время спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что американский комплекс Patriot не может быть уничтожен ракетой "Кинжал" и что с комплексом "все хорошо".