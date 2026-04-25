РФ изменила тактику: массово применяет дроны «Молния»
На всех участках фронта наблюдается уменьшение использования сложных и дорогостоящих ударных БпЛА.
На линии боевого столкновения зафиксировано изменение тактики российских войск — противник постепенно отказывается от дорогих ударных беспилотников в пользу более дешевых и простейших дронов «Молния».
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook.
По его словам, на всех участках фронта наблюдается уменьшение использования сложных и дорогих ударных БпЛА, в то же время растет количество применений «Молний».
Для передачи видеосигнала противник использует мощные передатчики VTX на уровне 5–10 Вт, а также направленные антенны, что позволяет увеличивать дальность связи.
В этой связи отмечается необходимость усиления средств радиоэлектронной борьбы, в частности тех, которые способны эффективно подавлять видеоканалы управления.
В то же время, по словам специалистов, существующие системы РЭБ частично эффективны против каналов управления «Молниями», однако требуют расширения возможностей для более точного обнаружения частот.
Отмечается, что широкодиапазонное подавление не дает стабильного результата из-за большого количества рабочих частот.
По данным экспертов, российские войска изучили особенности украинских систем РЭС и адаптируют свои действия, учитывая их ограничения.
В частности, противник использует частотную перестройку в диапазоне 300–600 МГц и выше, что уменьшает дальность управления, но затрудняет противодействие.
Кроме того, массовое применение «Молний» рассматривается как попытка перегрузить украинские подразделения противодроновой обороны.
