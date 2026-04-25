РФ изменила тактику: массово применяет дроны «Молния»

Беспилотник Молния / © Укрінформ

На линии боевого столкновения зафиксировано изменение тактики российских войск — противник постепенно отказывается от дорогих ударных беспилотников в пользу более дешевых и простейших дронов «Молния».

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook.

По его словам, на всех участках фронта наблюдается уменьшение использования сложных и дорогих ударных БпЛА, в то же время растет количество применений «Молний».

Для передачи видеосигнала противник использует мощные передатчики VTX на уровне 5–10 Вт, а также направленные антенны, что позволяет увеличивать дальность связи.

В этой связи отмечается необходимость усиления средств радиоэлектронной борьбы, в частности тех, которые способны эффективно подавлять видеоканалы управления.

В то же время, по словам специалистов, существующие системы РЭБ частично эффективны против каналов управления «Молниями», однако требуют расширения возможностей для более точного обнаружения частот.

Отмечается, что широкодиапазонное подавление не дает стабильного результата из-за большого количества рабочих частот.

По данным экспертов, российские войска изучили особенности украинских систем РЭС и адаптируют свои действия, учитывая их ограничения.

В частности, противник использует частотную перестройку в диапазоне 300–600 МГц и выше, что уменьшает дальность управления, но затрудняет противодействие.

Кроме того, массовое применение «Молний» рассматривается как попытка перегрузить украинские подразделения противодроновой обороны.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали об уникальном оружии, которое активно используют на фронте.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар ракетами «Нептун» по предприятию-производителю дронов в российском Таганроге.